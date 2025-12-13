Fio rompido provoca pane em semáforo em Aquidauana

Equipe do SAMU realizou o isolamento da área
João Erik / O Pantaneiro
Após as fortes chuvas que atingiram Aquidauana, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) identificou, na manhã deste sábado (13), um fio rompido que provocou a paralisação do semáforo no cruzamento da Rua Giovani Toscano de Brito com a Rua Oscar Trindade de Barros.
Com o equipamento fora de funcionamento, o local passou a exigir atenção redobrada de motoristas e pedestres, já que o cruzamento é considerado um ponto de grande fluxo de veículos e circulação de pessoas. A ausência da sinalização semafórica aumentou o risco de acidentes, especialmente durante os horários de maior movimento.
Além dos transtornos no trânsito, o problema também impactou o comércio nas proximidades. Alguns estabelecimentos ficaram temporariamente sem operar, em razão da instabilidade causada pela pane elétrica decorrente do rompimento do fio.
A situação foi comunicada aos setores responsáveis para que os reparos necessários sejam realizados o mais breve possível. Enquanto isso, a orientação é para que condutores reduzam a velocidade, respeitem a preferência e redobrem os cuidados ao trafegar pelo cruzamento, garantindo a segurança de todos.
