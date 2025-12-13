Acessibilidade

13 de Dezembro de 2025 • 12:14

Buscar

Últimas notícias
X
Prejuízos

Fio rompido provoca pane em semáforo em Aquidauana

Equipe do SAMU realizou o isolamento da área

Redação

Publicado em 13/12/2025 às 11:34

Atualizado em 13/12/2025 às 11:46

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

João Erik / O Pantaneiro

Após as fortes chuvas que atingiram Aquidauana, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) identificou, na manhã deste sábado (13), um fio rompido que provocou a paralisação do semáforo no cruzamento da Rua Giovani Toscano de Brito com a Rua Oscar Trindade de Barros.

Com o equipamento fora de funcionamento, o local passou a exigir atenção redobrada de motoristas e pedestres, já que o cruzamento é considerado um ponto de grande fluxo de veículos e circulação de pessoas. A ausência da sinalização semafórica aumentou o risco de acidentes, especialmente durante os horários de maior movimento.

Leia Também

• Prefeitura de Aquidauana se mobiliza para atendimento após temporal

• Temporal atinge Aquidauana e provoca alagamentos

Além dos transtornos no trânsito, o problema também impactou o comércio nas proximidades. Alguns estabelecimentos ficaram temporariamente sem operar, em razão da instabilidade causada pela pane elétrica decorrente do rompimento do fio.

A situação foi comunicada aos setores responsáveis para que os reparos necessários sejam realizados o mais breve possível. Enquanto isso, a orientação é para que condutores reduzam a velocidade, respeitem a preferência e redobrem os cuidados ao trafegar pelo cruzamento, garantindo a segurança de todos.

Confira o vídeo:

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Quebrando Barreiras!

Escola pública de Anastácio celebra formatura inédita em Balneário Camboriú

Educação

CMEI de Aquidauana celebra formatura das turmas do Pré II

Polícia

Após denúncia ao O Pantaneiro, veículo furtado em Aquidauana é localizado

Semana termina com 47 vagas de emprego disponíveis em Aquidauana

Aquidauana deve registrar máxima de 38°C nesta sexta-feira

Aquidauana sedia reunião técnica sobre novo programa federal para especialistas

Polícia

Homem é flagrado com cocaína no painel do carro em Anastácio

Publicidade

Crime

Polícia investiga furto de vaca prenha em Anastácio

ÚLTIMAS

Trânsito

Colisão traseira entre carro e moto deixa mulher ferida no bairro Alto

De acordo com o atendimento pré-hospitalar, a motociclista, que pilotava uma Honda Biz, foi atingida na parte traseira por um veículo Renault

Segurança

Prefeitura de Aquidauana lança campanha "Brinde à Vida: Zero Álcool no Volante"

Objetivo é alertar sobre riscos no trânsito durante festas de fim de ano

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo