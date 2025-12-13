Fio rompido provoca pane em semáforo em Aquidauana

João Erik / O Pantaneiro

Após as fortes chuvas que atingiram Aquidauana, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) identificou, na manhã deste sábado (13), um fio rompido que provocou a paralisação do semáforo no cruzamento da Rua Giovani Toscano de Brito com a Rua Oscar Trindade de Barros.

Com o equipamento fora de funcionamento, o local passou a exigir atenção redobrada de motoristas e pedestres, já que o cruzamento é considerado um ponto de grande fluxo de veículos e circulação de pessoas. A ausência da sinalização semafórica aumentou o risco de acidentes, especialmente durante os horários de maior movimento.