Fiscalização tenta amenizar rompimento de fiação em Aquidauana

Caminhão fora do limite de altura causam danos na região / Foto: Ronald Regis/O Pantaneiro

A Secretaria de Planejamento de Aquidauana intensificou a fiscalização de fiação elétrica e de telefonia na cidade para amenizar o problema recorrente de rompimento de fios, danificados por caminhões.

Segundo o diretor municipal de Trânsito, Flavio Gomes, a maioria dos incidentes são causados por caminhões altos e a fiação baixa, não respeitando as normativas de altura da região.

"Em vias de regra, os fios colocados pelas operadoras de internet não obedecem aos limites da autonomia, que é de 4,40 metros".

O condutor flagrado com a irregularidade de altura do veículo fora do limite de altura responde por irregularidade no Código de Trânsito e é multado. Ainda há soma de danos ao patrimônio se a fiação de patrimônio público for danificada.

"O proprietário já está sendo notificado. A Secretaria de Planejamento está fiscalizando".

Na quinta-feira, 22, um caminhão quebrou fios de telefonias e internet na Rua Duque de Caixias, em Aquidauana.

O condutor teria sido notificado.

