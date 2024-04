Funcionários da Pestalozzi de Aquidauana reclamam de salário em atraso

Protesto na instituição / O Pantaneiro

Funcionários da Pestalozzi de Aquidauana manifestaram na manhã desta quinta-feira, 4, devido ao atraso nos salários desde fevereiro. A entidade filantrópica alega que os repasses do convênio com o Governo do Estado não foram depositados conforme o esperado.

De acordo com a Coordenadora Geral da instituição, Fátima Midoguti, a Escola Especializada e sua equipe foram surpreendidas com uma mudança na cedência dos professores convocados. “Todo ano, obtínhamos a cedência dos professores convocados através da sede. Este ano, foi através de termos de convênio, com um repasse financeiro acordado entre a Pestalozzi e o Governo do Estado, através da SED (Secretaria de Estado de Educação). O acordo previa os pagamentos de fevereiro em março e abril, porém, desde março, este acordo não foi cumprido, resultando no atraso dos salários dos professores daqui. Estamos no limite com os professores e a Pestalozzi não possui outra fonte de recursos.”

O professor Igor Assis, que atua na instituição há 15 anos, lamenta a situação, explicando que os professores estão enfrentando dificuldades devido à falta de pagamento. “Estamos precisando dos nossos salários de acordo com nosso trabalho. Estamos segurando as pontas para não prejudicar nossos alunos, mas se os repasses não forem feitos, nossos projetos podem ser afetados.”

A professora Silvana de Oliveira Canellari, também da Escola Especializada Mundo Feliz, participou da manifestação e enfatizou a necessidade de receber o que foi acordado. “É justo que recebamos o que foi prometido. Em uma reunião com os professores, consideramos a possibilidade de uma paralisação, pois dois meses sem salário é não dá.”

A reportagem do O Pantaneiro entrou em contato com a SED por e-mail e aguarda um posicionamento.

Veja o vídeo: