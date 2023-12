Gafe? Jornal Hoje troca MS de lugar no mapa durante previsão

Erro durante a previsão do tempo / Reprodução

A edição do Jornal Hoje, da Rede Globo, nesta segunda-feira, 18, foi ao ar com um terrível erro, que não é perdoado pelos sul-mato-grossenses. A produção trocou Mato Grosso do Sul com o vizinho, Mato Grosso, durante a previsão do tempo.

A jornalista Jacqueline Brasil mostra a previsão sobre a onda de calor, onde o Estado está no epicentro das altas temperaturas. Entretanto, MS e MT estão trocados no mapa.

Nitidamente, a profissional reconhece o erro e prossegue diferenciando as capitais Campo Grande e Cuiabá. Ambas cidades ainda terão redução nas temperaturas nos próximos dias.

O mapa é acompanhado pelo apresentador do programa César Tralli, que também identifica a situação confusa.

Não é a primeira vez que o mesmo mapa trocado vai ao ar. Em março deste ano, a “gafe” aconteceu no Jornal Bom Dia Brasil. Na ocasião, o noticiário trazia a informação que o território do Brasil cresceu em 2022, justamente porque houve uma atualização do delineamento das fronteiras internacionais dos Estados de MS, MT, AM e RO aumentaram.

Veja o vídeo: