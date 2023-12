Gerente de supermercado de Aquidauana morre após cair de ponte

Valdeci era gerente do supermercado Princesa / Arquivo Pessoal

Valdecir Pereira dos Santos, gerente do Supermercado Princesa, morreu aos 55 anos, após cair de uma altura de 6 metros da ponte boiadeira que conecta as cidades de Aquidauana e Anastácio. O acidente ocorreu no final da tarde de ontem, dia 10.

De acordo com relatos, aproximadamente às 20h, o Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a uma vítima de queda de grande altura.

Ao chegarem ao local para prestar socorro, os bombeiros encontraram Valdecir caído e em estado de gasping (respiração agônica, ineficaz e com movimentos curtos).

Testemunhas mencionaram que Valdecir saiu para passear com seu cachorro da raça Dog Alemão por volta das 17h, mas não foi possível determinar o momento exato da queda.

Os bombeiros tiveram que afastar o cachorro antes de abordar a vítima, imobilizando-a em uma prancha rígida para realizar manobras de RCP (Reanimação Cardiopulmonar).

Infelizmente, Valdecir não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Não havia proteção contra quedas no local do incidente.

A Polícia Civil esteve no local e registrou o caso como uma morte a ser esclarecida.

Até o momento, não há informações sobre o horário e a data do sepultamento.

A direção do supermercado emitiu uma nota de pesar: