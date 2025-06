Motoboy ficou estirado no chão, enquanto motorista do Gol empreendeu fuga sem prestar o devido socorro / Foto: Você Repórter

Um motoboy foi vítima de acidente de trânsito por volta das 23 horas da noite desta quinta-feira (12), no cruzamento da Rua dos Ferroviários com a Roberto Scaff, no Bairro Alto, pouco acima do local onde é realizado o evento Pantaneta, em Aquidauana.

Informações repassadas pelo solicitante, à guarnição do Corpo de Bombeiros, que esteve no local e socorreu a vítima, dão conta de que um veículo modelo Gol, de cor Prata, bateu na moto e evadiu-se do local do acidente sem prestar socorro ao motoboy.