Governo Federal inicia definição de atrativos turísticos em três aldeias

Inclusão de Terra Indígena Limão Verde no Brasil Turismo Sustentável beneficiará 3 aldeias / (Foto: João Éric / O Pantaneiro)

Em cerimônia realizada na manhã desta quarta-feira (9), representantes de três esferas de poder da República Federativa do Brasil, realizaram a cerimônia de inclusão da Terra Indígena Limão Verde de Aquidauana/MS, no programa Brasil Turismo Sustentável, do Governo Federal.

Eram 9 horas da manhã, quando o campo de futebol da aldeia Limão Verde já estava repleto de convidados. Havia tendas da Aldeia Córrego Seco, da Brigada Prev Fogo, da Aldeia Buritizinho e Limão Verde, tenda de artesãos, pintores indígenas e tendas especiais para os anciãos indígenas.

Mulheres indígenas apfresentaram a dança Suputerena, que significa agradecimento (Foto João Éric/O Pantaneiro)

Danças de agradecimento e da ema

Modelos, dançarinos e dançarinas paramentados com trajes típicos e artesanato tribal, fizeram apresentações culturais, e foram bastante aplaudidos. A cerimônia de assinatura do termo de inclusão, foi bastante prestigiada. A dança feminina chama-se Suputerena e significa agradecimento; e a dança masculina é denominada Kohixoti Kipâee, dança da ema.

Dança masculina da cultura Terena Kohixoti Kipâe, dança da ema (Foto João Éric)

Os três caciques anfitriões, Ademilson da Silva Sousa, da Aldeia Limão Verde; Paulo Márcio Amorim Dias, da Aldeia Córrego Seco; e Jaime Rafael, da Aldeia Buritizinho; estavam em plenário especial, juntamente com o prefeito de Aquidauana, Mauro Luiz Batista, o Mauro do atlântico; e o secretário de Cultura e Turismo, Pedro Henrique Mendes Fialho, o Pepeu Fialho.

No mesmo plenário, representantes de dois Ministérios do Governo Federal: Carolina Fávero, coordenadora geral de turismo sustentável e responsável no Ministério do Turismo; e Sami Oliveira, Coordenadora Geral de Promoção do Bem Viver Indígena do Ministério dos Povos Indígenas.

Carolina Fávero, coordenadora geral de turismo sustentável e responsável no Ministério do Turismo (Foto João Éric/O Pantaneiro)

“Estou muito otimista por ver todas as esferas do poder, governo federal, governo estadual e nós, a nossa equipe da Secretaria de Turismo, Secretaria de Gestão Estratégica, unidos, para que nós possamos, assim como o próprio nome diz, fazer o turismo sustentável e responsável”, disse o prefeito Mauro do Atlântico, em entrevista ao Jornal O Pantaneiro.

“Hoje a gente fez o lançamento oficial do projeto Brasil Turismo Responsável e, agora, nos próximos três meses, a gente vai trabalhar com oficinas participativas com a comunidade para desenhar o plano de visitação, um instrumento para aprovação da FUNAI e, assim, esteja oficialmente traçada a forma que a comunidade irá desenvolver a atividade turística aqui nas aldeias”, disse Fávero.

Ricardo Lanzarini nsceu em Aquidauana e hoje está morando no Rio Grande do Norte (Foto João Éric/ O Pantaneiro)

Coordenador do projeto é aquidauanense

Ricardo Lanzarini, representante da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Coordenador do Projeto Brasil Turismo Sustentável junto ao Ministério do Turismo, nasceu e se formou turismólogo em Aquidauana, mas faz 20 anos que deixou o município e hoje reside em Rio Grande do Norte.

“Nós precisávamos de uma área com potencial turístico na região Centro-Oeste do Brasil e a Terra Indígena Limão Verde foi a escolhida para este projeto-piloto, que, certamente, serve de exemplo para os demais estados brasileiros”, explicou. Inicialmente, o programa Brasil Turismo Sustentável começa em apenas três estados brasileiros.

Indígenas desfilaram e apresentaram a bandeira de Aquidauana (Foto João Éric / O Panataneiro)

Caciques falam sobre os benefícios

Para o cacique Ademilson Souza Rosa, da Aldeia Limão Verde, o programa irá beneficiar toda comunidade. “Temos vários artesões, a comunidade produz muita coisa e isso vai com que as pessoas de fora, os turistas venham visitar a nossa comunidade e que esse produto seja vendido aqui na nossa própria aldeia”, resumiu.

Já o cacique Jaime Rafael, da Aldeia Buritizinho, disse que “é importante para nós que somos indígenas, porque vai resgatar as nossas culturas, seja ela dança, língua materna, porque hoje em dia nós vemos que estamos perdendo a nossa cultura, principalmente o nosso idioma”, projetou.

O cacique Paulo Márcio Amorim Dias, da Aldeia Córrego Seco, confia que, com o programa, “vamos ter a possibilidade de mostrar aquilo que temos de bom, de bonito dentro da nossa reserva indígena, nossa cultura, tradição e nosso turismo que existe dentro da terra indígena Limão Verde”.

Caciques agradecem inslusão das aldeias no programa Brasil Turismo Sustentável (Foto João Éric / O Pantaneiro)

Também estiveram presentes a cerimônia, o vice-reitor da universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Albert Schiavetto; o coordenador da Funai/MS, Elvis Terena; diretora do Instituto Federal de MS em Aquidauana, Andréa Marques Rosa; diretor do campus da Universidade Estadual de MS em Aquidauana, Tiago Pasquetti; gerente Regional do Sebrae/Bonito, Matheus da Silva Oliveira; representantes do Conselho Municipal de Turismo de Aquidauana; e os secretários municipais Humberto Torres, do Meio Ambiente; Wilsandra Bodas, da Educação; e Pepeu Fialho, da Cultura e Turismo.

Assista à reportagem: