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Homem é baleado após discussão em pesqueiro de Piraputanga

Mesmo baleada, a vítima conseguiu tomar a arma do autor e pedir ajuda a um vizinho até ser socorrida

Redação

Publicado em 07/05/2026 às 16:06

Atualizado em 07/05/2026 às 17:33

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Um homem de 30 anos ficou ferido após ser atingido por um disparo de arma de fogo no fim da tarde desta quarta-feira (6), em um pesqueiro localizado na região da Serra de Piraputanga, distrito de Aquidauana.

Segundo informações apuradas, a vítima estava pescando com outro homem quando os dois começaram uma discussão. Em determinado momento, o suspeito deixou o local e retornou armado com uma espingarda cartucheira, efetuando um disparo que atingiu a vítima.

Mesmo baleado, o homem conseguiu tomar a arma do autor. Na sequência, o suspeito pegou um pedaço de madeira e ainda tentou continuar as agressões antes de fugir do local.

A vítima buscou socorro em uma casa localizada próximo ao ocorrido. No desespero, o homem jogou a arma por cima da cerca da casa, com medo de outro ataque e caiu sentado em frente ao portão da residência para gritar por socorro, conforme o registro das câmeras de segurança.

Ele foi socorrido consciente por uma ambulância do distrito de Palmeiras e encaminhado inicialmente ao Hospital Cristo Rei, em Dois Irmãos do Buriti. Posteriormente, devido aos ferimentos, o homem foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

A Polícia Militar realizou buscas pela região na tentativa de localizar o autor, porém, até o momento, ele não foi encontrado. A espingarda utilizada no crime foi apreendida.

O caso foi registrado na delegacia e segue sendo investigado pelas autoridades.

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