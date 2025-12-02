Homem é flagrado com cocaína no painel do carro em Anastácio

A apreensão foi realizada durante patrulhamento da polícia na BR-262, no trecho de Anastácio
Divulgação/ PRF
Um motorista de 39 anos foi preso por tráfico de drogas após ter 16,7 quilos de pasta-base de cocaína encontrados escondidos no painel do veículo que conduzia com a família. A apreensão foi realizada durante patrulhamento da polícia na BR-262, no trecho de Anastácio, e a ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira, (1º), por volta das 21h.
O homem dirigia um VW Fox prata e estava acompanhado da esposa e de três filhos menores. Durante a abordagem, relatou aos agentes que retornava de Corumbá com destino a Ferraz de Vasconcelos (SP), onde reside, após trabalhar por cerca de seis meses em serviços de terraplanagem no aeroporto de Corumbá.
Ao vistoriarem o carro, os policiais perceberam sinais de manipulação no painel, onde foram encontrados 15 tabletes da droga. Questionado, o condutor afirmou ter sido aliciado por um colega de trabalho, que o convenceu com a promessa de “ganho fácil”.
O homem recebeu voz de prisão e foi levado, junto com o veículo e o entorpecente apreendido, para a Delegacia da Polícia Federal em Campo Grande, onde responderá por tráfico de drogas. A esposa e os filhos, segundo a polícia, não tinham conhecimento da ação criminosa e foram liberados após a abordagem.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Aquidauana
Casal comemora 22 anos de casamento em Corrida da Unimed
Pai e filho vencem juntos os 5km na 1ª Corrida Unimed
Mãe participa da Corrida da Unimed com bebê no colo e encanta público
Oportunidade
As oportunidades abrangem áreas como comércio, indústria, serviços e setor rural, com diferentes perfis profissionais
Polícia
O veículo utilizado no transporte da droga circulava com placas de Aquidauana, embora tivesse identificação adulterada
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS