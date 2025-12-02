Acessibilidade

02 de Dezembro de 2025 • 13:14

Polícia

Homem é flagrado com cocaína no painel do carro em Anastácio

A apreensão foi realizada durante patrulhamento da polícia na BR-262, no trecho de Anastácio

Da redação

Publicado em 02/12/2025 às 08:22

Atualizado em 02/12/2025 às 08:44

Divulgação/ PRF

Um motorista de 39 anos foi preso por tráfico de drogas após ter 16,7 quilos de pasta-base de cocaína encontrados escondidos no painel do veículo que conduzia com a família. A apreensão foi realizada durante patrulhamento da polícia na BR-262, no trecho de Anastácio, e a ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira, (1º), por volta das 21h.

O homem dirigia um VW Fox prata e estava acompanhado da esposa e de três filhos menores. Durante a abordagem, relatou aos agentes que retornava de Corumbá com destino a Ferraz de Vasconcelos (SP), onde reside, após trabalhar por cerca de seis meses em serviços de terraplanagem no aeroporto de Corumbá.

Ao vistoriarem o carro, os policiais perceberam sinais de manipulação no painel, onde foram encontrados 15 tabletes da droga. Questionado, o condutor afirmou ter sido aliciado por um colega de trabalho, que o convenceu com a promessa de “ganho fácil”.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado, junto com o veículo e o entorpecente apreendido, para a Delegacia da Polícia Federal em Campo Grande, onde responderá por tráfico de drogas. A esposa e os filhos, segundo a polícia, não tinham conhecimento da ação criminosa e foram liberados após a abordagem.

Deixe a sua opinião

