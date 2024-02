Homem é preso em Anastácio por conduzir veículo furtado

Jeep Renegade apreendido / Ronald Regis / O Pantaneiro

Na manhã desta terça-feira, um homem de 32 anos foi detido em Anastácio, acusado de receptação.

Durante uma fiscalização de rotina na BR-262, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptaram um Jeep Renegade. O suspeito estava ao volante do veículo, acompanhado de sua namorada, no momento da abordagem.



Após a verificação, os policiais constataram que o carro possuía um registro de furto, datado de 24 de fevereiro. O motorista afirmou que o veículo havia sido alugado por seu primo. Ele também declarou que estava a caminho da cidade de Corumbá, com a promessa de receber um pagamento de R$ 2 mil pelo transporte.



O indivíduo foi conduzido à delegacia de Anastácio, onde irá responder pelo crime de receptação.