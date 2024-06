Homem furta bicicleta no centro de Aquidauana; Veja o Vídeo

Reprodução

Na manhã de hoje, 19, um furto de bicicleta foi registrado próximo de um mercado, no cruzamento das Ruas Manoel Aureliano da Costa e Bichara Salamene, no centro de Aquidauana.

Câmeras de segurança capturaram o flagrante momento do crime. As imagens mostram um homem de boné se aproximando do bicicletário. Ele observa o entorno antes de retirar a bicicleta e sair caminhando com ela tranquilamente. Outra câmera registrou o momento em que o ladrão monta na bicicleta e começa a pedalar pela Rua Bichara Salamene.

A reportagem tentou obter informações com a Polícia Civil sobre o registro do furto, mas até o momento não houve resposta.

Veja o vídeo: