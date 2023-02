Idosa presa por tráfico de drogas é levada para hospital após passar mal em delegacia

Idosa foi transferida para a Santa Casa / João Éric/O Pantaneiro

Idosa, de 73 anos, presa em Anastácio após ser flagrada com dois tabletes de cocaína, passou mal na delegacia e precisou ser levada para o Hospital Regional Estácio Muniz.

Segundo informações apuradas pelo O Pantaneiro com a assessoria do hospital, a mulher começou a sentir fortes dores na região do tórax e foi levada sob escolta para o Hospital Regional de Aquidauana.

No local, a idosa passou por exames e foi diagnosticada com bloqueio de ramo esquerdo, que compromete o sistema elétrico de condução do batimento cardíaco.

Devido à gravidade, ela foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande e segue sob escolta policial.