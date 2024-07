Idosos ficam feridos em acidente entre camionetes na BR-262

Idosos ficam feridos em acidente entre duas caminhonetes na BR-262, em Anastácio, entre o pesqueiro 110 e a entrada do distrito de Piraputanga.

Ontem (4), por volta das 18h25 o Corpo de Bombeiro Militar em Aquidauana foi acionado para atender ocorrência de acidente de trânsito, na BR 262, entre o pesqueiro 110 e a entrada de Piraputanga.



No local a guarnição constatou tratar-se de um acidente envolvendo dois veículos, uma camionete Nissan Platinum, de cor azul e uma mercedes, de cor branca.



No local haviam duas vítimas, uma mulher de 64 anos, passageira do banco dianteiro do veículo nissan plantinum de cor azul; a mesma foi abordada consciente e desorientada, sentada no banco do passageiro dianteiro, retida no interior do automóvel.

A guarnição realizou os procedimentos de atendimento pré-hospitalar constatando trauma na região lombar com presença de dor local e trauma na região abdominal; imediatamente a equipe de resgate gu realizou a imobilização completa para retirada da vítima do interior do veículo e a colocaram no interior da viatura de resgate.

A segunda vítima era o condutor da camionete Nissan, de 71 anos, encontrado fora do veículo, deambulando, consciente e orientado sendo que adentrou na viatura de resgate, por si só.



Ambas as vítimas foram transportadas até o PS de Aquidauana, onde ficaram aos cuidados da equipe médica plantonista.