21 de Outubro de 2025 • 15:52

Trânsito

Incêndio atinge cabine de carreta bitrem na Estrada Vermelha de Corumbá

Motorista tentou conter as chamas com extintor

Redação

Publicado em 21/10/2025 às 14:12

Atualizado em 21/10/2025 às 15:42

Crédito do vídeo: Redação

Cabine foi destruída pelo fogo / CBMMS

Um incêndio atingiu a cabine de uma carreta bitrem na manhã desta terça-feira (21), na chamada Estrada Vermelha, localizada nos fundos da empresa Cimentos Itaú (Votorantim), em Corumbá. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 10h45 para conter as chamas.

De acordo com informações repassadas pela corporação, o motorista do veículo relatou que percebeu uma falha mecânica durante o trajeto. Ao parar para averiguar, notou o início de um incêndio na parte inferior da cabine. Ele ainda tentou controlar as chamas com o extintor do próprio caminhão, mas sem sucesso.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o fogo já consumia a parte dianteira da carreta. A equipe realizou o combate direto às chamas, utilizando cerca de 2.500 litros de água para extinguir completamente o incêndio. A ação rápida evitou que o fogo se espalhasse para os compartimentos de carga.

Ninguém ficou ferido e, após a contenção do incêndio, o local foi deixado sob responsabilidade do condutor e da empresa proprietária do veículo.

