Indígenas em Aquidauana mantêm viva a cultura e as tradições terenas

Criança terena / Foto: Ronald Regis / O Pantaneiro

Aquidauana é considerada o 'Lar dos Terenas', dividida em diversas aldeias, incluindo Colônia Nova, Água Branca, Ipegue, Bananal, Lagoinha, Morrinho, Imbirussu, Limão Verde, Córrego Seco e Buritizinho.

Hoje é um dia de comemorações em todas as aldeias. Pela manhã, o prefeito Odilon Ribeiro, acompanhado dos vereadores e secretários, visitou as aldeias Limão Verde, Imbirussu, Água Branca, Morrinho, Colônia Nova, Ipegue e Lagoinha.

Aldeias celebrando o dia 19 de abril. - Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

Em entrevista, o prefeito Odilon falou com nossa equipe sobre o orgulho que sente desta data. Ele destacou a contribuição dos povos indígenas para a cidade, especialmente nas áreas da agricultura e educação, e mencionou os esforços da prefeitura em colaborar com a comunidade, incluindo a reforma de uma escola e a instalação de um parquinho para as crianças.

“Hoje é um dia muito especial, 19 de abril, um símbolo para o Brasil e para Aquidauana. Mais de 10 mil índios moram em nossa cidade e contribuem com o progresso e a história de Aquidauana e sua cultura. Esse povo ajuda muito nosso comércio. Aqui temos professores, profissionais liberais, aposentados. Eles contribuem muito com o comércio de Aquidauana. Quero, nesta data tão especial, parabenizar todos da comunidade indígena. É um dia para refletir e pensar em como podemos ajudar e valorizar ainda mais essa cultura e esse povo tão bonito”, destacou.

Prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro - Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

O Cacique da Aldeia Água Branca, Julison Farias, reforçou a importância da luta do povo indígena no Brasil e nas comunidades indígenas. “Isso para nós é um fortalecimento. Mostrar o fortalecimento dos povos originários aqui na nossa comunidade é muito importante. O povo Terena é muito receptivo, tanto com os locais quanto com os visitantes. Isso é muito legal. Acredito que hoje somos a segunda maior população do estado e dentro dessa população, a tribo Terena tem essa força. Mostramos isso a todos que nos visitam, essa recepção que vocês estão vendo hoje aqui na nossa comunidade. Isso é fundamental para mostrarmos a importância da nossa luta”, afirmou."

Veja a reportagem: