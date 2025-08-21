Jads & Jadson abrem Expoaqui 2025 com show emocionante em Aquidauana

Dupla sertaneja é "da casa" e celebra com o público os 133 anos do município
Durante a apresentação, a dupla apresentou sucessos do novo DVD gravado no ano passado / O Pantaneiro
A abertura oficial da Exposição Agropecuária de Aquidauana, a Expoaqui 2025, teve um gosto especial para os fãs da música sertaneja: a dupla Jads & Jadson foi a grande atração da primeira noite do evento, realizada na última quinta-feira (14), no Parque de Exposições do Sindicato Rural. Com um show vibrante e cheio de sucessos, os cantores deram início às comemorações pelos 133 anos de fundação do município.
Mais do que artistas convidados, Jads & Jadson têm uma conexão afetiva com Aquidauana. Jadson, inclusive, já morou na cidade. “São 25 anos que eu conheço Aquidauana. Formei aqui em 2000, mais ou menos, e voltar hoje aqui pra cantar nessa festa maravilhosa, nessa região que eu amo de paixão, é bão demais”, declarou emocionado ao jornal O Pantaneiro.
Durante a apresentação, a dupla apresentou sucessos do novo DVD gravado no ano passado. “Vamos trazendo um DVD que a gente gravou ano passado, vai ter bastante música desse DVD, porque o bruto é pop, mas moda diferente e outros estilos que a gente trouxe para o nosso jeitão de cantar”, contou Jads.
A Expoaqui 2025 se estendeu até o último domingo (17), reunindo atrações culturais, exposições agropecuárias e oportunidades de negócios.
