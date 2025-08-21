Acessibilidade

21 de Agosto de 2025 • 19:22

Buscar

Últimas notícias
X
Evento

Jads & Jadson abrem Expoaqui 2025 com show emocionante em Aquidauana

Dupla sertaneja é "da casa" e celebra com o público os 133 anos do município

Redação

Publicado em 21/08/2025 às 17:11

Atualizado em 21/08/2025 às 17:24

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Durante a apresentação, a dupla apresentou sucessos do novo DVD gravado no ano passado / O Pantaneiro

A abertura oficial da Exposição Agropecuária de Aquidauana, a Expoaqui 2025, teve um gosto especial para os fãs da música sertaneja: a dupla Jads & Jadson foi a grande atração da primeira noite do evento, realizada na última quinta-feira (14), no Parque de Exposições do Sindicato Rural. Com um show vibrante e cheio de sucessos, os cantores deram início às comemorações pelos 133 anos de fundação do município.

Mais do que artistas convidados, Jads & Jadson têm uma conexão afetiva com Aquidauana. Jadson, inclusive, já morou na cidade. “São 25 anos que eu conheço Aquidauana. Formei aqui em 2000, mais ou menos, e voltar hoje aqui pra cantar nessa festa maravilhosa, nessa região que eu amo de paixão, é bão demais”, declarou emocionado ao jornal O Pantaneiro.

Durante a apresentação, a dupla apresentou sucessos do novo DVD gravado no ano passado. “Vamos trazendo um DVD que a gente gravou ano passado, vai ter bastante música desse DVD, porque o bruto é pop, mas moda diferente e outros estilos que a gente trouxe para o nosso jeitão de cantar”, contou Jads.

A Expoaqui 2025 se estendeu até o último domingo (17), reunindo atrações culturais, exposições agropecuárias e oportunidades de negócios.

Confira a reportagem:

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Balanço positivo

Sucessos de público e vendas marcam o encerramento da Expoaqui 2025

Política

Presidente da ALEMS faz alerta sobre pragmatismo político durante Expoaqui

Economia

Gerson Claro aponta novas oportunidades de exportação durante a Expoaqui

Gerson Claro diz que Expoaqui ressalta importância do agronegócio

Sertão investe em expansão e se consolida como parceira na Expoaqui 2025

Sicoob reforça parceria com o agronegócio e Aquidauana na Expoaqui

Política

Gerson Claro diz que Expoaqui ressalta importância do agronegócio

Publicidade

Comércio

Sertão investe em expansão e se consolida como parceira na Expoaqui 2025

ÚLTIMAS

Polícia

Homem é preso em Corumbá durante operação nacional contra fraudes virtuais

Operação "Indébito" desarticulou grupo que aplicava golpes contra clientes de planos de saúde em todo o país

Eventos

Aquidauana celebra a Jornada Estadual do Patrimônio 2025

A programação inclui palestras, sarau musical e visitas guiadas aos principais patrimônios históricos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo