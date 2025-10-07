Jovem indígena terena de Aquidauana estreia no "The Voice Brasil"

Guilherme revelou que vem de um lar com forte influência cristã / Divulgação

Na noite de ontem (06), o jovem Guilherme Amoroty — natural da Aldeia Lagoinha, em Aquidauana, e aluno da Escola Estadual Indígena Pastor Reginaldo Miguel Hoyenó’o — protagonizou um momento de orgulho e emoção ao se apresentar na estreia da nova temporada do programa The Voice Brasil.

A apresentação de Guilherme foi marcada pela interpretação emocionante da música “Ele Vive”, do cantor gospel Leonardo Gonçalves. Com sensibilidade e técnica, ele arrancou a admiração dos jurados: Matheus & Kauan, Mumuzinho e Péricles apertaram o botão para virar a cadeira, reconhecendo nele uma voz com grande potencial.

Durante sua fala após a performance, Guilherme revelou que vem de um lar com forte influência cristã e externou o desejo de continuar seu caminho na música gospel, expressando sua fé e intenção de levar mensagens de esperança por meio da música.

Raízes, preparação e trajetória

Guilherme é aluno da Escola Estadual Indígena Pastor Reginaldo Miguel Hoyenó’o, localizada na comunidade da Aldeia Lagoinha. Ao longo de muitos anos, ele vem participando de ensaios, festivais escolares e atividades musicais na escola, lapidando seu talento aos poucos.

Sua trajetória também reflete o impacto da educação pública e do incentivo cultural nas escolas indígenas. A participação de um jovem terena em um programa nacional de variedades demonstra como oportunidades de visibilidade e apoio local podem abrir caminhos para talentos que provêm de comunidades tradicionais.

A repercussão da apresentação foi imediata. Nas redes sociais, moradores de Aquidauana, lideranças indígenas e apoiadores da cultura terena se uniram em torcidas virtuais ao jovem cantor.

Um dos momentos mais comentados foi quando Péricles, um dos jurados, comentou que Guilherme parecia com seu próprio filho — gesto que emocionou o estudante. Ainda bem-humorado, Guilherme perguntou se poderia “pedir bênção para o pai” antes de escolher seu técnico, arrancando risos e aplausos da plateia e dos jurados.

A participação de Guilherme Amoroty no The Voice Brasil não é apenas um momento de visibilidade individual — ela representa algo maior, a representatividade indígena.

Com a estreia nacional marcada pela escolha de música com cunho espiritual e expressão autêntica, o jovem de Aquidauana abriu caminho para que a voz terena se faça ouvir em todo o Brasil. Resta ao público acompanhar sua trajetória nas próximas fases do programa — e torcer para que ele siga firme em sua missão de cantar com fé e identidade.

