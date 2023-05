Jovem promessa Bia, de 15 anos, se inspira ao jogar ao lado de Talita Antunes

Ana Beatriz Francelino, a Bia, que aos 15 anos, revela ser uma promessa do MS para o Vôlei de Praia. / Ronald Regis / O Pantaneiro

A prefeitura de Aquidauana, ao lado da Fema (Fundação do Esporte do Município de Aquidauana), inaugurou as quadras de areia no ginásio Poliesportivo de Aquidauana, no bairro Santa Terezinha. O evento, ocorrido na segunda-feira, dia 15, contou com a presença de moradores da cidade, teve como convidada especial uma ilustre cidadã aquidauanense e campeã do Vôlei de Paria, Talita Antunes.

Uma surpresa agradável marcou o evento quando Ana Beatriz Francelino, conhecida como Bia, uma jovem promessa de apenas 15 anos no vôlei de praia, teve a oportunidade de realizar seu sonho de jogar ao lado de Talita.