Jovem tenta fugir de helicóptero e acaba preso com agrotóxico; veja o vídeo

Policiais efetuaram apreensão da carga e prisão do motorista da caminhonete / Foto: Divulgação

Um jovem com 25 anos estava dirigindo uma camionete lotada de agrotóxico por uma estrada vicinal do município de Caarapó, nesta quarta-feira (18). De repente, ele avistou um helicóptero e adentrou com o veículo em meio a uma gleba, como se estivesse fugindo.

No helicóptero, estavam policiais militares da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA), que estranharam o comportamento do motorista. Imediatamente, acionaram o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e policiais do 14º Batalhão, baseado no município de Fátima do Sul.

A operação deu resultado e o motorista foi preso porque transportava 102 galões de agrotóxico encobertos na carroceria de uma camionete Ford F4000. A ocorrência é um exemplo de comprovação da eficiência do trabalho integrado entre policiamento aéreo e terrestre na região de fronteira de Mato grosso do Sul.



O transporte ilegal de agrotóxico na região de fronteira é um problema recorrente. Movimenta cifras milionárias, com perdas anuais para economia brasileira que já atingiram cifras superiores a F$ 20 bilhões.

Confira o vídeo: