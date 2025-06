Juiz fala sobre fraude contra aposentados e cães para ajudar vítimas de violência

O juiz possui 14 anos na magistratura e responde, também, pelo Fórum de Nioaque / Foto: O Pantaneiro

A fraude contra os aposentados do INSS, o atendimento de vítimas de crimes graves com cães da Polícia Militar, as condenações do Tribunal do Júri de Anastácio, os próximos julgamentos, a violência doméstica e a liberação de verbas para projetos sociais, são alguns dos assuntos do podcast presencial de O Pantaneiro, com o Juiz de Direito Luciano Pedro Beladelli.

Informações inéditas na entrevista, como, por exemplo, o convênio com a Polícia Militar de Aquidauana, para a utilização de cães treinados na ajuda a pessoas vítimas de violência, na hora dos depoimentos.

“Nós levamos os cães adestrados até o Fórum, quando temos depoimentos especiais, como crianças e adolescentes vítimas de estupro ou outros crimes graves. Elas são ouvidas em sala especial na presença de psicólogos e assistentes sociais e o contato com os cães, principalmente crianças, ameniza situações traumatizantes”, explica o juiz.

Na questão da fraude envolvendo entidades junto ao INSS, Beladelli disse que vem tratando de casos há dois anos na sua Comarca. Outro assunto com informações inéditas é o balanço resultante do trabalho junto ao Tribunal do Júri. ”Já julguei mais de 110 processos”, resume o magistrado.

Confira a entrevista: