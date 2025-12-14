Lagoa Comprida volta a encher e renova paisagem em Aquidauana

Após um período de estiagem que deixou parte de seu leito bem abaixo do comum, a Lagoa Comprida, um dos principais atrativos turísticos de Aquidauana, voltou a apresentar um novo cenário nos últimos dias. Com a chegada das chuvas, a água retomou espaço onde antes havia apenas um pouco de água, revelando de forma clara como a mudança no clima é capaz de transformar rapidamente a paisagem natural.

Imagens recentes mostram a área antes castigada pela seca novamente coberta por água, chamando a atenção de moradores e de quem acompanha de perto a situação da lagoa. O contraste entre o “antes e depois” evidencia não apenas a força da natureza, mas também a importância das chuvas para a recuperação dos recursos hídricos da região.

Para a população local, a cena reacende a expectativa de dias melhores. A Lagoa Comprida é um dos pontos de referência ambiental e paisagístico de Aquidauana, e sua recuperação gradual traz alívio diante dos impactos causados pela falta de chuva nos últimos meses.

Embora ainda seja cedo para afirmar uma recuperação completa, o retorno da água representa um sinal positivo. Especialistas e moradores seguem atentos ao comportamento do clima, na esperança de que novas chuvas continuem contribuindo para a revitalização da lagoa e para o equilíbrio ambiental da região.

Confira o vídeo: