Lançamento da 76ª edição do Campeonato Amador reúne autoridades em Aquidauana

Na segunda-feira, 1º de setembro de 2025, aconteceu na sede social do Dissidente Esporte Clube (DEC), em Aquidauana, o lançamento da 76ª edição do Campeonato Amador de Futebol da cidade.

A competição, organizada pela Liga Esportiva Aquidauanense, tem Adriano Rodrigues como presidente e contará com a participação de dez equipes disputando a taça transitória, enquanto o atual campeão é o Puxarará.

Os jogos serão realizados diariamente, exceto às quartas-feiras, no estádio Mário Pinto, com entrada gratuita ao público.

O evento contou com a presença de autoridades e personalidades locais, entre elas o prefeito Mauro, o presidente da Câmara Municipal Everton Romero e o ex-prefeito Odilon Ribeiro, além do presidente da Liga, Adriano Rodrigues.

Durante as entrevistas, Odilon Ribeiro destacou a importância do retorno do futebol amador ao cenário local, enfatizando o papel do DEC como fomentador social e cultural, além de agradecer o apoio da prefeitura e da Câmara Municipal para a continuidade do campeonato. Ribeiro também mencionou a busca por uma sede própria para o DEC e a necessidade de apoio público para fortalecer o esporte amador.

O presidente da Câmara, Everton Romero, ressaltou a satisfação de ver a casa do DEC lotada novamente e destacou a importância de equipes legalizadas, com CNPJ em dia, para o fortalecimento do futebol amador. Romero informou que a Câmara está disposta a somar esforços para ampliar recursos e oportunidades para os clubes locais, mantendo o espírito democrático da modalidade.

Adriano Rodrigues, presidente da Liga Esportiva Aquidauanense, gravou a entrevista destacando a casa cheia no lançamento da 76ª edição do Campeonato Amador, com todos os 10 presidentes dos clubes filiadas presentes. “2025 chega com um campeonato mais forte, mantido pelo apoio do prefeito e pela legalização de todas as equipes, cada uma com CNPJ ativo. O formato: 10 equipes divididas em dois grupos, semifinal e final ainda para novembro, partidas realizadas no estádio municipal e sem cobrança de entrada”

Rodrigues também mencionou inovações como a tabela online e jogos realizados em dias diferentes da semana (exceto quarta-feira), além do apoio financeiro mínimo de R$ 800 por clube para manter a documentação em dia.

A 76ª edição promete movimentar a cidade com vereadores, ex-atletas e a comunidade reunidos para prestigiar o futebol amador, que segue como base do lazer e da cultura esportiva de Aquidauana.

