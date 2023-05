Lobo-guará passeia sem ser importunado pelas ruas de Aquidauana

Câmeras flagraram o animal na Rua Estevão Alves Corrêa

O passeio de um lobo-guará foi flagrado por câmeras quando caminhava pelas ruas de Aquidauana. Equipamentos instalados no cruzamento das ruas Estevão Alves Corrêa e 7 de Setembro registraram o passeio, que não foi interrompido. Esse tipo de passeio, de animais silvestres, pelas ruas da cidade são comuns e, cada vez mais, aparecem em registros de câmeras de segurança ou de celulares.

Por ser uma cidade cercada pelo bioma do Pantanal, Aquidauana está entre as cidades sul-mato-grossenses com rica fauna e o trânsito de animais silvestres na área urbana, embora comum, requer cuidados. Nesta semana, a PMA (Polícia Militar Ambiental) destacou os cuidados que devem ser tomados por quem encontra animais silvestres.

Segundo a PMA, não é recomendável tentar interagir com os animais silvestres, já que o instinto de defesa pode levar a ferimentos das pessoas. Se o avistamento do animal for em uma pista, é aconselhável ao condutor ligar o pisca-alerta para os veículos e aguardar a travessia completa do animal. Para os casos em que o animal for encontrado em vias, o conselho é deixá-lo seguir e, em todas as ocasiões, acionar a PMA.

A legislação protege a fauna local e a prática de qualquer ato de abuso, maus-tratos, ou mesmo ferir animais domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos é crime ambiental, com pena prevista de detenção variável de três meses a um ano.

Além disso, a lei também prevê pena de seis meses a um ano a quem mata, persegue, caça ou apanha animal silvestre, nativo ou em rota migratória.