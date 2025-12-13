Loja de acessórios e semi-joias fica destruída em Aquidauana

João Eric / O Pantaneiro

A intensidade da chuva em curto período de tempo que atingiu Aquidauana na noite desta sexta-feira (12) provocou grandes prejuízos na região central da cidade, especialmente em estabelecimentos comerciais.

Um dos locais mais atingidos foi a loja Carmela, onde a força da chuva causou o cedimento do forro do imóvel. Imagens registradas pela própria proprietária mostram o impacto da água acumulada, que fez com que a estrutura interna desabasse sobre os produtos, atingindo semijoias, bijuterias e outros itens comercializados no local. O que sobrou foi retirado do local durante a madrugada, a fim de evitar ainda mais prejuízos.

Nossa equipe de plantão esteve no estabelecimento após o ocorrido e também registrou a situação, evidenciando os danos causados pelo grande volume de chuva concentrado em poucas horas. O cenário reforça os transtornos enfrentados por comerciantes e moradores da área central durante o temporal.

Mesmo com os estragos urbanos, o monitoramento do Rio Aquidauana indica que não há risco iminente de transbordamento. As autoridades seguem acompanhando a situação e orientam a população a permanecer atenta às atualizações, principalmente em caso de novas chuvas.

Confira as imagens no vídeo, que mostram os impactos do temporal e os prejuízos causados no comércio local.

Confira o vídeo: