Acessibilidade

13 de Dezembro de 2025 • 19:07

Buscar

Últimas notícias
X
Videos

Loja de acessórios e semi-joias fica destruída em Aquidauana

Imagens registradas pela proprietária da Loja Carmela mostram estragos com a queda do forro do imóvel

Redação

Publicado em 13/12/2025 às 12:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

João Eric / O Pantaneiro

A intensidade da chuva em curto período de tempo que atingiu Aquidauana na noite desta sexta-feira (12) provocou grandes prejuízos na região central da cidade, especialmente em estabelecimentos comerciais.

Um dos locais mais atingidos foi a loja Carmela, onde a força da chuva causou o cedimento do forro do imóvel. Imagens registradas pela própria proprietária mostram o impacto da água acumulada, que fez com que a estrutura interna desabasse sobre os produtos, atingindo semijoias, bijuterias e outros itens comercializados no local. O que sobrou foi retirado do local durante a madrugada, a fim de evitar ainda mais prejuízos.

Nossa equipe de plantão esteve no estabelecimento após o ocorrido e também registrou a situação, evidenciando os danos causados pelo grande volume de chuva concentrado em poucas horas. O cenário reforça os transtornos enfrentados por comerciantes e moradores da área central durante o temporal.

Mesmo com os estragos urbanos, o monitoramento do Rio Aquidauana indica que não há risco iminente de transbordamento. As autoridades seguem acompanhando a situação e orientam a população a permanecer atenta às atualizações, principalmente em caso de novas chuvas.

Confira as imagens no vídeo, que mostram os impactos do temporal e os prejuízos causados no comércio local.

Confira o vídeo:

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Quebrando Barreiras!

Escola pública de Anastácio celebra formatura inédita em Balneário Camboriú

Educação

CMEI de Aquidauana celebra formatura das turmas do Pré II

Polícia

Após denúncia ao O Pantaneiro, veículo furtado em Aquidauana é localizado

Semana termina com 47 vagas de emprego disponíveis em Aquidauana

Aquidauana deve registrar máxima de 38°C nesta sexta-feira

Aquidauana sedia reunião técnica sobre novo programa federal para especialistas

Polícia

Homem é flagrado com cocaína no painel do carro em Anastácio

Publicidade

Crime

Polícia investiga furto de vaca prenha em Anastácio

ÚLTIMAS

Educação

Anastácio premia alunos do Concurso de Leitura

A iniciativa foi realizada em todas as escolas da Rede Municipal, com o objetivo de incentivar o hábito da leitura e ampliar o interesse dos alunos pelo campo literário

Polícia

PM apreende 10 kg de cocaína após denúncia em Anastácio

A ocorrência teve início por volta das 19h30 de ontem (11), após denúncia anônima repassada pelo Copom

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo