Luciano Damasceno destaca inovação e crescimento na SuperAMAS'25

Foto: O Pantaneiro

Na correria dos corredores movimentados da SuperAMAS’25, em Campo Grande, o olhar atento do empresário Luciano Damasceno buscava novidades para os supermercados que administra em Aquidauana, Anastácio, Miranda e Chapadão do Sul. Diretor da Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (AMAS), Damasceno foi categórico ao avaliar a feira como um espaço essencial para quem deseja se manter competitivo no setor.

“A gente vem atrás de inovação, de produto novo para o cliente. A cada ano, a feira cresce em importância. Você encontra fornecedores com serviços e novidades que, muitas vezes, só vão chegar ao mercado daqui a alguns anos”, destacou. Para ele, a estrutura moderna e a organização impecável da SuperAMAS confirmam o papel estratégico do evento. “A diretoria da AMAS, junto com o superintendente Yuri e o presidente Denyson, está de parabéns.”

A SuperAMAS’25, promovida pela AMAS, se consolidada como o maior encontro supermercadista de Mato Grosso do Sul. Realizada no Bosque Expo, reuniu 48 expositores e centenas de empresários, fornecedores e profissionais do varejo alimentício. A programação incluiu palestras, painéis técnicos e rodadas de negócios, criando um ambiente de troca de experiências e de prospecção comercial.

Mais do que fomentar negócios, a feira evidencia a força do setor supermercadista na economia estadual. De acordo com a AMAS, os supermercados sul-mato-grossenses empregam atualmente cerca de 25 mil pessoas e movimentaram mais de R$ 5,3 bilhões em 2024.

A relevância da feira atraiu também representantes de grandes indústrias de fora do estado, que apostaram no evento como vitrine para lançar produtos e acompanhar tendências de mercado. “O pessoal está acreditando no nosso evento. A feira está com uma estrutura mais moderna, os expositores estão investindo e inovando”, avaliou o presidente da AMAS, Denyson Prado.

Autoridades estaduais também marcaram presença no primeiro dia. O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, destacou a expansão do setor e a necessidade de infraestrutura adequada para acompanhar o crescimento do evento. “Já falta espaço. Isso mostra o quanto as empresas gostariam de estar participando. O Estado e a prefeitura de Campo Grande já discutem a criação de um novo centro de convenções para receber eventos desse porte”, adiantou.

O papel social dos supermercados também foi ressaltado. Segundo Verruck, além de movimentar a economia e integrar pequenas indústrias locais à cadeia de fornecimento, o setor é um dos maiores empregadores de mulheres em Mato Grosso do Sul: 60% da mão de obra nos mercados do estado é feminina.

Entre os destaques desta edição, empresas como a Central Embalagens reforçaram seu protagonismo, apresentando um portfólio inovador em parceria com a Start Química, maior fabricante de produtos de limpeza do Brasil. A distribuidora, presente há mais de dez anos na SuperAMAS, aproveitou o evento para oferecer condições comerciais exclusivas e expandir sua rede de clientes.

Com apoio do Governo do Estado, Fiems, Fecomércio e Sebrae/MS, a SuperAMAS reafirma sua importância como plataforma de integração e fortalecimento do varejo. Para empresários como Luciano Damasceno, a feira não apenas conecta fornecedores e supermercadistas, mas projeta o futuro do setor no Estado.

“O supermercado é um dos principais pontos de contato com a comunidade. Se conseguimos trazer inovação e qualidade, quem ganha é o consumidor lá na ponta”, resumiu Damasceno, antes de retomar sua caminhada pelos corredores da feira em busca de novas oportunidades.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!