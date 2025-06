O aquidauanense Victor Cardoso, o Vitão, enfrenta Jairzinho Rozenstruik, neste sábado, dia 14, nos Estados Unidos / Foto: O Pantaneiro

Por onde ele passa, fala com orgulho que nasceu em Aquidauana e mostra fotos das belezas naturais e históricas do município. Victor Cardoso é aquidauanense raiz e foi criado no Bairro Santa Terezinha, um dos maiores de Aquidauana.

"Eu luto desde os meus 12 anos e joguei muito futebol descalço no campinho ao lado do Pole (Poliesportivo)", rememora Vitão, como é popularmente conhecido.