Luzia Cunha é homenageada por criar a lei do Prêmio Mulher que Faz a Diferença

Na última sexta-feira, 31 de março, a Câmara dos Vereadores de Aquidauana encerrou as comemorações pelo mês da mulher com a entrega do Prêmio Mulher que faz a Diferença - Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro. A iniciativa, que foi instituída pela casa legislativa em 2014, recebeu este ano a denominação Maria Tereza Ribeiro Ferraz Alves Ribeiro, em homenagem à ex-primeira dama do município, falecida no início deste mês e mãe do atual prefeito da cidade, Odilon Ribeiro.

O presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, Nilson Pontim (MDB), propôs a homenagem à Maria Tereza Ribeiro Ferraz Alves Ribeiro. Luzia Cunha, autora da lei do Prêmio, também esteve presente e recebeu uma homenagem particular por criar a lei do Prêmio em 2014, quando ela foi presidente da Casa Legislativa do município.

Em sua fala, a ex-presidente homenageada destacou a importância do papel da mulher na sociedade. "Emoção sempre estar participando dessa homenagem, porque a ideia da Lei nasceu da vontade de enfatizar da importância do papel da mulher na sociedade aquidauanense".