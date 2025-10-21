Mãe participa da Corrida da Unimed com bebê no colo e encanta público

Casal vestiu a camisa para participar do evento / O Pantaneiro

Entre os 650 participantes que movimentaram a 1ª Corrida Unimed, no sábado (18), em Aquidauana, uma cena chamou atenção e emocionou o público: a dona de casa Maiara Inácio Fernandes da Costa cruzou a linha de chegada com o filho no colo, após caminhar os 3 km da prova.

“Eu caminhei 3 km. É um pouco cansativo”, disse ela, com sorriso no rosto e o bebê nos braços. Natural de Nioaque, Maiara participou do evento ao lado de um grupo de atletas da cidade, que compareceu em peso para representar o município no evento esportivo.

O companheiro, o militar do Exército Daniel Rondon, que mesmo lesionado, fez questão de marcar presença. “Temos uma equipe lá. Viemos em peso para Aquidauana representando nossa cidade e o esporte. Eu estava há oito dias sem treinar, desde a corrida de Campo Grande. Vesti a camisa e deu certo. Não conseguimos subir ao pódio, mas representamos bem, chegando entre os 10 primeiros”, contou.

A 1ª Corrida Unimed fez parte das comemorações dos 40 anos da cooperativa e contou com percursos de 10 km, 5 km, caminhada e corridas kids. A largada dos 10 km foi dada pelo presidente da Unimed Aquidauana, Dr. Essi Leal, e a dos 5 km e da caminhada pelo Dr. Marcelo Nakamiti.

No total, foram 450 inscritos nas corridas adultas, 200 participantes na caminhada e 42 nas categorias infantis. O evento surpreendeu pela adesão e pelo clima de celebração do esporte entre famílias, atletas e iniciantes.

Agradecimentos – Patrocinadores e colaboradores: Unimed de Aquidauana, Unimed Federação de Mato Grosso do Sul, Prefeitura Municipal de Aquidauana – Secretaria de Esporte e Lazer, Sicoob – Unique BR, Laboratório LACA, Farmácia Popular, Sistema OCB/MS – Somos Coop, Arthur Viana (Herbalife e Panificadora Viana),

Hidráulica Campo Grande, Ebenezer Gás, Eder na Voz.

Apoio institucional: Diretor do Detran-MS, Comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar, Comandante do 9º Batalhão de Engenharia e Combate, Diretor da Agência Municipal de Trânsito, Gerência Regional da Sanesul Aquidauana, Secretaria de Saúde de Aquidauana e SAMU.