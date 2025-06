Médica e idoso são as vítimas fatais da tragédia na BR-262 no domingo

Ferro da caçamba do caminhão se desprende e perfurou para-brisa e os bancos das três primeiras fileiras do andar superior do ônibus, onde estavam as vítimas faiais e a menina (Foto Você Repórter/O Pantaneiro)

Fatalidade no último domingo (15) na BR-262, há 110 quilômetros antes da chegada à Corumbá, para quem viaja saindo de Campo Grande, a Capital de Mato Grosso do Sul. Um ônibus de viagens intermunicipais e um caminhão carregado com minério de ferro, se envolveram em um abalroamento (colisão lateral) pouco antes das 6 horas da manhã, no trecho da rodovia que passa na região do Buraco das Piranhas.

Duas pessoas morreram na hora, no local do acidente: a médica Andrezza das Neves Felski (27), que viajava de Campo Grande para Corumbá, onde faz atendimento na rede pública de saúde; e o idoso, Marcelino Florentino Filho (84), que estava indo a Corumbá conhecer um bebê da família, nascido há 20 dias.

Ambos estavam sentados nos bancos das primeiras fileiras do andar superior do ônibus. Um cano do caminhão, de 3 a 4 metros de comprimento, varou o para-brisa e os corpos das duas vítimas.

O motorista e outras duas pessoas, entre elas uma criança de seis anos, ficaram feridas em decorrência do acidente. A menina, foi transportada de helicóptero, inicialmente para hospital de Corumbá, e depois, devido à gravidade dos ferimentos, teve que ser levada para a Santa Casa de Campo Grande, a capital do estado.

Tráfego pela BR-262 ficou parcialmente interrompido na região do Buraco das Piranhas, há 110 quilômetros antes de Corumbá, para quem viaja de Campo Grande (Foto Você Repórter/O Pantaneiro)

Integrantes das equipes de socorristas que estiveram no local, tiveram muita dificuldade para fazer o resgate das vítimas do meio das ferragens no interior do ônibus. Parte de um banco teve que ser retirada com o corpo de uma das vítimas, devido a ambos terem sidos transpassados pelo ferro cilíndrico.

Segundo informações da Polícia Rodoviário Federal, o ônibus invadiu a faixa contrária e colidiu lateralmente com o caminhão que trafegava em sentido contrário. A Polícia Civil registrou a ocorrência como “praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor”.

Em seu depoimento, o motorista do ônibus informou que perdeu o controle da direção após passar por uma falha no relevo da pista, o que fez com que invadisse a pista contrário e batesse na lateral do caminhão. Já o caminhoneiro, informou que o ônibus trafegava na contramão de direção.

E empresa Andorinha divulgou que presta assistência às famílias das vítimas e acompanha junto às autoridades as circunstâncias do acidente.

*Com informações do Jornal Midiamax

Confira o vídeo:

