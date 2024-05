Militares do 9º BE cmb de Aquidauana montarão ponte para ajudar o RS

Ronald Régis/ O Pantaneiro

Militares do 9º Batalhão de Engenharia e Combate - Carlos Camisão de Aquidauana montarão uma ponte de estrutura metálica para ajudar os atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul.



Em entrevista exclusiva ao jornal O Pantaneiro, o capitão Siqueira, revelou que a operação foi batizada de “Cruzeiro do Sul”, por conta da localidade.



“São peças metálicas que se encaixam e formam uma ponde de até 60 metros que comporta a carga de até 80 toneladas, ou seja, serve tanto para o transporte de veículos e pedestres”, detalha militar.

Capitão Siqueira - Foto: João Éric

Conforme o capitão, nessa primeira fase da operação serão empregados 28 militares para o transporte de toda a estrutura.

“No total, 13 veículos fazem o transporte da ponte e outros 7 veículos levam os militares. A previsão é levar a ponte até Lajes, próximo à área mais afetada. De lá, será feito um levantamento que deve apontar o local mais estratégico onde toda a estrutura será montada”, explica.

Comandante do Batalhão, Tenente-Coronel Felipe Barros da instrução a tropa - Foto: Rhobson Lima / Jornal O Pantaneiro



Siqueira ainda relatada que, para a montagem da ponte são necessários 70 militares, além de equipamentos de engenharia que, também são levados junto com toda a estrutura.



“Dependendo de onde será montada, o tempo médio para a ponte ficar pronta para o tráfego é de uma semana”, afirma.

Por fim, o capitão completa ressaltando que a operação foi iniciativa da coordenação de cooperação do próprio exército.



“Todos os militares que farão parte da operação foram orientados a não medir esforços e sacrifícios para desempenhar a montagem e todo o apoio as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Essa é uma das funções do exército brasileiro, servir a nação”, finaliza.



Assista o vídeo: