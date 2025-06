Motociclista perde controle e invade conveniência em Aquidauana; veja o vídeo

Equipe do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e socorreu a vítima / João Éric - O Pantaneiro

O acidente aconteceu por volta das 13h15, no cruzamento da Rua Bichara Salamene com a Rua Hélio Galan Fernandes, no bairro Serraria.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o condutor subiu na calçada e colidiu contra a porta do estabelecimento, que estava fechado no momento da batida. Com o impacto, a porta foi destruída e o motociclista foi arremessado para dentro da loja.

A vítima apresentava escoriações, suspeita de fraturas e estava consciente, mas desorientada. Ele foi atendido no local pela equipe dos Bombeiros e, em seguida, encaminhado ao Pronto-Socorro de Aquidauana para avaliação médica.

Ainda não há informações sobre o que causou a perda de controle da motocicleta. As hipóteses são de que o motociclista possa ter sido fechado por outro veículo ou sofrido um mal súbito.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

Confira mais fotos:

