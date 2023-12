Motociclista perde controle e quase atinge pedestres na Rua 27 de Julho

Incidente assustou moradores / Reprodução

Câmeras de segurança registraram o momento que um motociclista perdeu o controle da direção e caiu na Rua 27 de Julho, em Anastácio. A moto invadiu a calçada e quase atingiu pedestres e veículos estacionados, na tarde de sábado, 9.

O incidente aconteceu por volta das 17h39. Testemunhas relataram que o condutor “empinava” a moto, quando teria caído. A moto continuou e, por pouco, não atingiu pessoas, além de veículos estacionados ao lado de uma conveniência.

Com o barulho do impacto, clientes saíram do local e notaram o veículo caído.

Não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.

Confira o vídeo: