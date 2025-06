Motoqueiro tenta fugir com maconha em pacote de tereré, cai de moto e é preso

Motoqueiro tenta enganar Polícia com maconha dentro de pacote de erva mate, empreende fuga, mas acaba preso / Foto: João Éric / O Pantaneiro

Os policiais militares do 7º Batalhão, sediado em Aquidauana, continuam atentos a toda movimentação dos traficantes e distribuidores de drogas. Nova prisão foi efetuada na tarde desta quarta-feira, no município de Anastácio.

Desta vez, um motoqueiro foi observado em atitude suspeita, quando trafegava pelas ruas da cidade. Quando ele percebeu que seria abordado pela guarnição da PM, empreendeu fuga em alta velocidade.

Equipe da Polícia Militar do 7º Batalhão perseguiu e capturou motoqueiro que empreendeu fuga com maconha (Foto: João Éric / O Pantaneiro)

A guarnição fez a perseguição por várias ruas do município e, em determinado momento, quando ele trafegava pela Avenida Manoel Murtinho, no Jardim Progresso, o fugitivo acabou caindo com a moto. Havia um quebra-molas que pode ter dificultado a continuidade da fuga.

Os policiais efetuaram a abordaram e constataram que ele estava transportando maconha no interior de um pacote de erva de tereré. A prisão foi efetuada e ele conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a motocicleta apreendida. Equipe da Polícia Científica esteve no local.

Maconha estava camuflada em pacote de erva-mate e dentro de uma mochila, transportada pelo motoqueiro capturado (Foto: João Éric / O Pantaneiro)

Confira o vídeo:

