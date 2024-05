Motorista fica ferido após capotamento de caminhonete na MS-419 (vídeo)

O motorista de uma caminhonete Hilux ficou ferido após o veículo capotar / O Pantaneiro

Um acidente foi registrado na manhã de hoje na BR-419, conhecida como Estrada do Taboco, cerca de 15 km distante da área urbana de Aquidauana. O motorista de uma caminhonete Hilux ficou ferido após o veículo capotar.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas para o local.

O motorista foi encaminhado pelo SAMU até o Pronto Socorro de Aquidauana. As causas do acidente ainda não foram divulgadas, assim como o estado de saúde do envolvido.



Assista: