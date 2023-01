Motorista fica preso às ferragens em acidente com caminhonete na BR-262

Acidente deixou motorista ferido / Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um motorista de 58 anos ficou preso às ferragens ao bater a F-100 contra uma Toyota Hilux, na BR-262, no anel viário de Corumbá, na manhã desta segunda-feira (16).

Equipes do 3.º Grupamento do Corpo de Bombeiros informou que o atendimento aconteceu por volta das 11h05. A vítima ficou presa no veículo, sendo necessário o uso do desencarcerador.

Ele foi socorrido consciente e orientado, com suspeita de fratura nas duas pernas, corte nos lábios e escoriações. A vítima foi levada para o Pronto Socorro local.

O motorista da caminhonete fugiu do local sem prestar socorro e abandonou o veículo que teve a carroceira quebrada na colisão, parando às margens da rodovia.

Uma guarnição da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para controle da via.