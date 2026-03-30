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EDUCAÇÃO

Município recebe novo ônibus para reforçar transporte de alunos da zona rural

Com a entrega, frota escolar passa a contar com seis novos veículos adquiridos através do Programa Caminho da Escola

Felipe Benitez

Publicado em 30/03/2026 às 17:06

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A rede municipal de ensino iniciou a semana com a entrega de mais um ônibus escolar, elevando para seis o número de novos veículos na frota local. A aquisição, realizada com recursos federais por meio do Programa Caminho da Escola, reforça o compromisso da gestão com a melhoria contínua do transporte e o atendimento de qualidade aos estudantes que residem no campo.

O novo veículo tem capacidade para 59 passageiros e é equipado com ar-condicionado, cintos de segurança, acessibilidade e entradas USB para carregamento. O pacote de itens tecnológicos e de segurança visa garantir mais conforto durante o deslocamento de crianças e adolescentes até as unidades escolares da zona rural, assegurando um trajeto seguro e moderno.

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A cerimônia de entrega das chaves foi liderada pelo Prefeito Manoel Aparecido (Cido), acompanhado da Vice-Prefeita Maria Vital e da Secretária de Educação Vera Terra. O evento contou ainda com a participação de secretários municipais e dos vereadores Lincoln Pellicioni (Presidente da Câmara), Zequinha da Ótica, Aldo José, João Macalé e Fabiano da Silva.



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