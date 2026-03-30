Município recebe novo ônibus para reforçar transporte de alunos da zona rural

Com a entrega, frota escolar passa a contar com seis novos veículos adquiridos através do Programa Caminho da Escola
A rede municipal de ensino iniciou a semana com a entrega de mais um ônibus escolar, elevando para seis o número de novos veículos na frota local. A aquisição, realizada com recursos federais por meio do Programa Caminho da Escola, reforça o compromisso da gestão com a melhoria contínua do transporte e o atendimento de qualidade aos estudantes que residem no campo.
O novo veículo tem capacidade para 59 passageiros e é equipado com ar-condicionado, cintos de segurança, acessibilidade e entradas USB para carregamento. O pacote de itens tecnológicos e de segurança visa garantir mais conforto durante o deslocamento de crianças e adolescentes até as unidades escolares da zona rural, assegurando um trajeto seguro e moderno.
A cerimônia de entrega das chaves foi liderada pelo Prefeito Manoel Aparecido (Cido), acompanhado da Vice-Prefeita Maria Vital e da Secretária de Educação Vera Terra. O evento contou ainda com a participação de secretários municipais e dos vereadores Lincoln Pellicioni (Presidente da Câmara), Zequinha da Ótica, Aldo José, João Macalé e Fabiano da Silva.
POLÍCIAL
Saúde
A mobilização ocorreu na Estação Ferroviária e na ESF José Vória, no bairro Santa Terezinha, com participação de moradores
Oportunidade
As oportunidades estão distribuídas entre vagas locais, para pessoas com deficiência (PCD) e também vagas regionais, abrangendo diferentes áreas de atuação e níveis de qualificação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS