Município recebe novo ônibus para reforçar transporte de alunos da zona rural

A rede municipal de ensino iniciou a semana com a entrega de mais um ônibus escolar, elevando para seis o número de novos veículos na frota local. A aquisição, realizada com recursos federais por meio do Programa Caminho da Escola, reforça o compromisso da gestão com a melhoria contínua do transporte e o atendimento de qualidade aos estudantes que residem no campo.

O novo veículo tem capacidade para 59 passageiros e é equipado com ar-condicionado, cintos de segurança, acessibilidade e entradas USB para carregamento. O pacote de itens tecnológicos e de segurança visa garantir mais conforto durante o deslocamento de crianças e adolescentes até as unidades escolares da zona rural, assegurando um trajeto seguro e moderno.