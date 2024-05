Museu de Arte Pantaneira abre exposição 'Arte Terena' na Semana Nacional de Museus

Exposição da Arte Terena / Foto: Ryan Santos e Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

Museu de Arte Pantaneira "Manoel Antônio Paes de Barros" abriu suas portas para a exposição "Arte Terena", em homenagem à Semana Nacional de Museus. Desde sua reinauguração no ano passado, o museu tem sido um polo cultural vibrante, atraindo mais de 2 mil visitantes, incluindo estudantes e turistas, com seu acervo que narra a rica história da região, destacando os artesanatos dos povos Terena.

Pintura terena - Foto: Ryan Santos/Jornal O Pantaneiro

Eriton Oliveira, diretor do museu, comentou sobre a importância desta primeira grande exposição após a reinauguração.

"Essa exposição deveria ter sido realizada na semana passada, mas enfrentamos alguns contratempos. Estamos muito satisfeitos em finalmente apresentar 'Arte Terena', que celebra a cultura e a arte dos povos Terena da nossa região. Temos uma variedade de cerâmicas em exibição, embora algumas peças tenham se deteriorado devido ao tempo que passaram guardadas. Esta mostra é uma homenagem sincera ao povo Terena."O diretor também destacou os horários de visitação especiais durante a semana, a exposição especial segue até sexta-feira, 24. "Estamos abertos das 7h às 17h, sem intervalo para almoço. A entrada é gratuita e estamos prontos para receber a população a qualquer momento. Já temos algumas visitas escolares agendadas, e podemos acomodar até 40 alunos por vez, ajustando os horários se necessário."

O museu, reinaugurado em agosto do ano passado, tem tido uma recepção excelente. "Temos recebido muitos turistas de várias partes do Brasil e do exterior. Nosso Livro-Ata já conta com quase 2 mil assinaturas. A pandemia nos obrigou a fechar por um longo período, e algumas obras se danificaram, mas conseguimos restaurar cerca de 90% do nosso acervo. O museu oferece um roteiro que vai desde retratos da Guerra do Paraguai até a história dos povos originários e artistas regionais."

Sala da exposição - Foto: Ryan Santos/Jornal O Pantaneiro

A exposição "Arte Terena" é uma oportunidade única para conhecer de perto a riqueza cultural dos povos Terena e apreciar a história viva de Aquidauana. O Museu de Arte Pantaneira convida a todos para esta celebração da cultura e da arte, reafirmando seu compromisso com a preservação e a divulgação da herança cultural pantaneira.

Museu de Arte Pantaneira - Foto: Ronald Regis/Jornal O Pantaneiro

Veja a reportagem: