Motorista de Hilux bate em 2 carros estacionados e atropela motociclistas (vídeo)

Motorista de uma camionete Hilux de cor prata colidiu em dois carros estacionados e ainda atropelou um casal de motociclista, na tarde de domingo (15). Ele dirigia na contramão pela rua Duque de Caxias, em Aquidauana e ainda fugiu sem prestar socorro.

Segundo informações dos donos dos carros atingidos, o motorista da Hilux bateu nos carros e fugiu. Com a força da colisão, um dos veículos, um Renault, parou na calçada de uma casa e danificou o portão.

O outro carro, um Voyage de cor vermelha, teve o pára-choque destruído com a batida.

A câmera de segurança flagrou a colisão da camionete com a moto. No cruzamento das ruas Casimiro Bruno com a rua dos Ferroviários, o motorista da Hilux não parou e colidiu no casal que voou e parou na calçada de um comércio.

Ele também não prestou socorro. As vítimas registraram boletim de ocorrência e pedem ajuda para identificar o infrator.

Confira imagens dos veículos atingidos: