Natal de Esperança ilumina Aquidauana com a chegada do Papai Noel

Casa do Papai Noel foi inaugurada / Divulgação / Agecom

A praça dos Estudantes foi palco da abertura do Natal de Esperança, marcado pela chegada festiva do Papai Noel nesse domingo, 3. Autoridades locais e a comunidade reuniram-se para celebrar o início das festividades natalinas no município.

O prefeito, Odilon Ribeiro, expressou sua alegria durante a inauguração da Casa do Papai Noel na Avenida Pantaneta.

"É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, após um ano repleto de desafios e conquistas. Este é o momento de enfeitar nossas vidas, melhorar o bem-estar das pessoas e agradecer a Deus por todas as experiências vividas ao longo do ano", destacou o prefeito. Prefeito Odilon e Primeira-dama Maria Eliza abraçando a população aquidauanense - Divulgação / Agecom

Ribeiro enfatizou seu compromisso em tornar a cidade mais atraente, proporcionando alegria aos aquidauanenses. "Neste mês de dezembro, celebramos o nascimento do menino Jesus. Desejo a todos os cidadãos e suas famílias um final de ano abençoado, um novo ano repleto de vitórias, e que Deus os abençoe", concluiu.

A cidade de Aquidauana foi adornada com luzes, destacando-se a imponente árvore de 12 metros no centro da Arena da Pantaneta, especialmente decorada para a ocasião.

Casa do Papai Noel na Praça dos Estudantes - Divulgação/ Agecom

O presidente da Câmara de Aquidauana, vereador Nilson Pontim, ressaltou a importância da inauguração da Casa do Papai Noel na Praça dos Estudantes.

"É uma ornamentação que embeleza nossa cidade, um ponto turístico agora ainda mais encantador. A participação da população é crucial, e a Câmara está presente, prestigiando este evento significativo. Além de legislar, trabalhamos com responsabilidade e transparência, contribuindo para o desenvolvimento do município e beneficiando nossa população", afirmou Pontim ao O Pantaneiro. Presidente da Câmara, Nilson Pontim e os vereadores, Valter Neves, Wezer Lucarelli, Anderson Meireles, Reinaldo Kastanha - Divulgação / CMA

Veja o vídeo: