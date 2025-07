Nirvana Tributo Brasil encerra o 9º Encontro de Relíquias com energia e muito grunge!

Banda Nirvana Tributo Brasil provou sua consagração em ter título de maior tributo do mundo ao Nirvana (Foto João Éric)

À meia-noite, a banda Nirvana Tributo Brasil, subiu ao palco, com o gênero Grunge (subgênero do rock alternativo que surgiu no final dos anos 80, em Seattle). “Fazemos o grunge cru e visceral, que mistura a energia bruta do punk com a melancolia do rock alternativo, marcado por guitarras distorcidas, dinâmica intensa e letras existenciais”, explica o vocalista Juninho Marques.

Ele e Sérgio Renato Ramos, no baixo; e Denis Garcia, na bateria, abriram o show com “Aneurysm” (Aneurisma) e “About a Girl” (Sobre Garota). Na terceira música, a banda mostrou toda irreverência e audácia do rock da Banda Nirvana internacional, com a música Rape Me e convidou o público a curtir o show como estiver, com a música “Come as You Are” (Venha como estiver).

Na nona música, Smells like teen spirit (Cheira a espírito Adolescente), a banda constou verdadeira interatividade com o público. No total, foram 20 músicas que mostraram, tecnicamente, uma réplica da Nirvana norte-americana, que nasceu em Aberdeean, Whashington.

Afinal, a Banda Nirvana Tributo Brasil, ganhou no ano passado e este ano também, o título de tributo mundial da Nirvana, com mais de 12 mil votos, superando uma banda da Espanha, na final.

No final, cantaram Territorial Pissings (urinar territorialmente), com uma boa mensagem na letra: “Vamos lá, pessoal! Sorriam para seu irmão; todos se unam, tentem amar uns aos outros. Agora”. E encerraram com Lithiun, música que utiliza o elemento químico lítio como metáfora para a busca por estabilidade emocional e a tentativa de lidar com altos e baixos da vida.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!