No mês do Dia Mundial da Amizade aquidauanense fará show no Japão

Podcast online especial sobre apresentação da aquidauanense Márcia Cordeiro no Japão / O Pantaneiro

Em podcast especial alusivo aos 60 anos do Jornal Impresso O Pantaneiro, atualmente, também, online, a cantora Márcia Cordeiro divulga todas as informações sobre sua apresentação internacional no festival comemorativo aos 130 anos de amizade entre Brasil e o Japão.

Julho é um mês com duas datas sobre amizade. Dia 20 de julho é o Dia do Amigo, e dia 30 de julho é o Dia Internacional da Amizade.

Mais recente clip de lançamento de música de Márcia Cordeiro foi gravado em Bonito/MS (Foto: Reprodução)

Ela é aquidauanense e filha de pessoa bastante conhecida no município. Na entrevista, Márcia fala sobre o convite recebido e sobre sua mais recente gravação no Brasil. Márcia mora no município de Bonito e já canta há 30 anos, inclusive com apresentações em Miami, nos Estados Unidos.

Veja o Vídeo!