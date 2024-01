Novos Conselheiros Tutelares de Aquidauana tomam posse

Posse dos Conselheiros Tutelares eleitos / Ronald Regis / O Pantaneiro

Aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), na manhã de hoje, 10, a cerimônia de diplomação dos eleitos e suplentes, bem como, a posse dos Conselheiros Tutelares eleitos pela sociedade para o pleito 2024/2028.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Aquidauana, presidido por Emídio dos Santos Barbosa, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) realizaram a solenidade de diplomação e posse.

Tomaram posse os Conselheiros Tutelares titulares - Jorge Luiz Raimundo, Crissandra de Lisboa Botelho, Sandra Aparecida Lopes, Valéria Nogueira Mendes e Marcos Alexandre de Góes; e os suplentes – Nadir Pereira Leonardo, Raquel Silva dos Reis Lanza, Thamires da Silva Luges, Tatieli Souza da Silva e Sidney Baconepá Monzilar.

Auditório da Secretaria Municipal de Educação lotado - Ronald Regis

Em entrevista ao site O Pantaneiro, o Juiz titular da Vara da Infância e Juventude de Aquidauana, Juliano Duailibi Baungart, que falou da importância do órgão.

“O Conselho Tutelar é um órgão vinculado ao município e que tem por objetivo prestar atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco. Infelizmente, ainda há muitos casos em que a atuação deles é necessária e com urgência. E essa é a principal função do conselho tutelar, fazer esse atendimento aos nossos jovens, às crianças e adolescentes do município de Aquidauana”.

Ainda conforme o Juiz, a responsabilidade dos conselheiros é muito grande porque eles estão lidando com uma população extremamente carente, que necessita de atenção e de uma visão especial sobre a situação de cada um deles.

“É importante que o conselheiro tutelar se coloque no lugar daquela pessoa para quem ela está prestando atendimento e busque dar um atendimento de excelência naquele caso”.

Jorge Luiz Raimundo foi conselheiro mais votado - Ronald Regis

Por sua vez, a secretária da SAS – Josilene Rodrigues disse ser um momento importante para a sociedade como um todo, parabenizou aos conselheiros eleitos, desejando êxito no trabalho e enfatizou a relevância do trabalho em defesa das crianças e adolescentes.

“Sem dúvida, um ato muito importante. Essencial para o atendimento e a garantia do direito da criança e do adolescente. Nós contamos com uma rede de proteção formada a partir de assistência social, poder judiciário, promotoria, educação e saúde e nós temos aí um cenário pós-pandemia que necessita muito do trabalho destes conselheiros, do compromisso de cada um deles. Tenha visto que o nosso município tem se destacado em um compromisso da gestão municipal, garantia do direito da criança e do adolescente, a proteção a primeira infância. Então nós estamos aqui hoje satisfeitos, desejando aí um ano de muita superação e conquista para todos eles, para todos nós que compomos essa rede de proteção", destacou.

"Sabemos que os desafios são grandes, nós como foi pontuado há pouco na diplomação, nós temos área urbana, área rural, e todo esse trabalho se estende na área urbana, na área rural, e a gente conta com o trabalho dessa equipe que veio de um pleito muito graças a Deus feliz que nós pudemos participar de perto ali desse momento e a gente conta com o trabalho deles, com o compromisso dessas pessoas, tendo em vista que não é só um trabalho em si, mas há um propósito maior no trabalho de proteção a crianças e adolescentes e da família como um todo”, garantiu Josi.

Durante a cerimônia, o conselheiro eleito, Jorge Luiz Raimundo agradeceu pela confiança da população.

“Quero agradecer já a população pela confiança, pela confiança de ter nos escolhido pra essa missão, né, que é uma missão importante, não é fácil, foi uma eleição rápida, né, uma eleição, uma escolha, um processo de escolha rápido, mas a população demonstrou a confiança que tem em nós, né, e na realidade daqui pra frente vamos trabalhar em favor das crianças, adolescentes pra que seja cumprido, né, o direito das crianças e adolescentes do nosso município de Aquidauana. Então foi uma eleição, uma escolha bem corrida, né, em questão de dois meses e nós conseguimos aí 447 votos, desde já eu já quero agradecer toda a população de Aquidauana, né, que nos confiou, né, esse cargo de suma importância para o município, né, que zela pelo direito das crianças e adolescentes”, finalizou.

Assista ao vídeo: