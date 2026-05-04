O Pantaneiro visita estádio da fronteira com MS que irá receber Neymar

Estádio 2 de mayo - Pedro Juan Caballero / O Pantaneiro

A poucos dias da partida entre Santos Futebol Clube e Recoleta FC, a reportagem do jornal O Pantaneiro percorreu as ruas de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero e encontrou um cenário de verdadeira mobilização popular. A expectativa para o confronto válido pela Copa Sul-Americana já toma conta das duas cidades-gêmeas, que vivem um clima típico de grande evento esportivo.

Hotéis lotados, bares cheios e intenso movimento nas avenidas principais mostram que a fronteira se transformou em destino de torcedores vindos de diversas regiões. Segundo comerciantes locais, não há mais vagas disponíveis na rede hoteleira, tanto do lado brasileiro quanto paraguaio, refletindo o impacto direto da partida na economia local.

O jogo, marcado para o dia 5 de maio no Estádio Monumental Río Parapití, já é considerado um dos maiores eventos esportivos recentes da região. Com capacidade para cerca de 25 mil torcedores, o estádio deve receber público máximo, já que os ingressos foram esgotados em apenas três dias após o início das vendas. Equipes de segurança já estão a postos para os preparativos.

Nas ruas, o clima é de festa e expectativa. Torcedores com camisas do Santos, especialmente com o nome de Neymar, dividem espaço com paraguaios confiantes em uma boa atuação do Recoleta. Em lojas e pontos de venda ambulantes, bandeiras, camisetas e adereços dos clubes são disputados pelos fãs.

A movimentação intensa também se reflete no trânsito e no comércio. Restaurantes registram aumento no fluxo de clientes, enquanto ambulantes aproveitam a oportunidade para reforçar a renda. Para muitos moradores, o jogo representa não apenas um espetáculo esportivo, mas também uma oportunidade econômica importante.

Dentro de campo, o confronto carrega um peso significativo. No primeiro encontro entre as equipes, houve empate em 1 a 1, aumentando ainda mais a tensão para o duelo decisivo. Fora das quatro linhas, no entanto, o que já se pode afirmar é que a partida transformou a fronteira em um verdadeiro palco de integração entre Brasil e Paraguai, movido pela paixão pelo futebol.

A expectativa agora é de uma noite histórica, com arquibancadas lotadas e clima eletrizante, confirmando que o espetáculo já começou muito antes do apito inicial.



