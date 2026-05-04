Acessibilidade

04 de Maio de 2026 • 16:27

Buscar

Últimas notícias
X
SANTOS X RECOTELA

O Pantaneiro visita estádio da fronteira com MS que irá receber Neymar

Ponta Porã e Pedro Juan, no Paraguai, vivem clima de decisão para duelo entre Santos e Recoleta pela Copa Sul-Americana

Redação

Publicado em 04/05/2026 às 13:59

Atualizado em 04/05/2026 às 15:56

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Estádio 2 de mayo - Pedro Juan Caballero / O Pantaneiro

A poucos dias da partida entre Santos Futebol Clube e Recoleta FC, a reportagem do jornal O Pantaneiro percorreu as ruas de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero e encontrou um cenário de verdadeira mobilização popular. A expectativa para o confronto válido pela Copa Sul-Americana já toma conta das duas cidades-gêmeas, que vivem um clima típico de grande evento esportivo.

Hotéis lotados, bares cheios e intenso movimento nas avenidas principais mostram que a fronteira se transformou em destino de torcedores vindos de diversas regiões. Segundo comerciantes locais, não há mais vagas disponíveis na rede hoteleira, tanto do lado brasileiro quanto paraguaio, refletindo o impacto direto da partida na economia local.

O jogo, marcado para o dia 5 de maio no Estádio Monumental Río Parapití, já é considerado um dos maiores eventos esportivos recentes da região. Com capacidade para cerca de 25 mil torcedores, o estádio deve receber público máximo, já que os ingressos foram esgotados em apenas três dias após o início das vendas. Equipes de segurança já estão a postos para os preparativos.

Nas ruas, o clima é de festa e expectativa. Torcedores com camisas do Santos, especialmente com o nome de Neymar, dividem espaço com paraguaios confiantes em uma boa atuação do Recoleta. Em lojas e pontos de venda ambulantes, bandeiras, camisetas e adereços dos clubes são disputados pelos fãs.

A movimentação intensa também se reflete no trânsito e no comércio. Restaurantes registram aumento no fluxo de clientes, enquanto ambulantes aproveitam a oportunidade para reforçar a renda. Para muitos moradores, o jogo representa não apenas um espetáculo esportivo, mas também uma oportunidade econômica importante.

Dentro de campo, o confronto carrega um peso significativo. No primeiro encontro entre as equipes, houve empate em 1 a 1, aumentando ainda mais a tensão para o duelo decisivo. Fora das quatro linhas, no entanto, o que já se pode afirmar é que a partida transformou a fronteira em um verdadeiro palco de integração entre Brasil e Paraguai, movido pela paixão pelo futebol.

A expectativa agora é de uma noite histórica, com arquibancadas lotadas e clima eletrizante, confirmando que o espetáculo já começou muito antes do apito inicial.


Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

JUSTIÇA

Irmã de vítima revela detalhes sobre caso que parou Aquidauana após 12 anos de espera

O Rasta Viajero

Do Pantanal para o Mundo: Viajante costarriquenho cruza Aquidauana a bordo de uma Vespa 94

GALERIA DE FOTO

2º Shopping Show Rural Nioaque/MS

GALERIA DE FOTO

Aniversário de 177 anos de Nioaque/MS

Publicidade

Expogrande

Expogrande movimenta negócios e reforça protagonismo do agro em MS

ÚLTIMAS

Tempo

Domingo será de calor e tempo firme em Aquidauana

De acordo com informações do site Climatempo, não há previsão de chuva para o município ao longo do dia.

CONSCIENTIZAÇÃO

Maio Amarelo terá abertura oficial em Aquidauana

Campanha de conscientização no trânsito começa no dia 4 de maio com evento na Câmara Municipal e foco no respeito à vida.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo