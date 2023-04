Odilon Ribeiro parabeniza mulheres agraciadas com Prêmio Mulher que Faz a Diferença em Aquidauana

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, participou da entrega do Prêmio Mulher que faz a Diferença - Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro, promovido pela Câmara dos Vereadores da cidade. A premiação, que homenageia mulheres que realizam trabalhos de destaque no município, recebeu o nome da ex-primeira dama Maria Tereza Ribeiro Ferraz Alves Ribeiro, mãe do prefeito e falecida recentemente. O evento contou com a presença de 24 homenageadas e dos vereadores da casa legislativa.