Pais devem efetivar matrícula na Rede Estadual de MS até sexta-feira

O período de matrículas para os estudantes da REE (Rede Estadual de Ensino) de Mato Grosso do Sul tem nova etapa esta semana. Até sexta-feira (12), pais e/ou responsáveis dos alunos devem comparecer nas escolas para as quais foram designados para concluírem a efetivação da matrícula.

Além disso, no mesmo período será realizada a segunda etapa da pré-matrícula, período destinado aos interessados que não finalizaram o preenchimento dos dados no Portal da Matrícula Digital ou perderam os prazos da primeira fase.

De forma gratuita e online, ainda é possível efetuar a pré-matrícula para aqueles que desejam ingressar da REE. Aos estudantes que já estudam na Rede o prazo para a confirmação de permanência terminou no dia 22 de dezembro de 2023, mas foi reaberto ontem (8).

Para realizar a pré-matrícula, os pais ou responsáveis precisam acessar o Portal da Matrícula Digital pelo endereço www.matriculadigital.ms.gov.br – etapa que pode ser realizada por qualquer smartphone, computador ou tablet que possua conexão de internet – e preencher a solicitação de matrícula com os dados solicitados.

Pré-matrícula

No domingo (7), a SED (Secretaria de Estado de Educação) divulgou, no Portal da Matrícula Digital, a primeira lista de designação dos estudantes que realizaram a pré-matrícula da REE entre os dias 7 de novembro de 2023 a 4 de janeiro de 2024. Desde então é possível consultar a escola para a qual o estudante foi designado.

Em 2024, o Mato Grosso do Sul alcança 100% dos municípios com a oferta de turmas com ensino em tempo integral na REE. Neste ano letivo, todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul terão uma unidade escolar da Rede Estadual com oferta de ensino em tempo integral. Uma das prioridades da atual gestão, o Ensino em Tempo Integral tem como proposta pedagógica a formação integral do estudante, estimulando o desenvolvimento da aprendizagem e as competências socioemocionais.

Até o ano passado, 166 unidades escolares ofereciam ensino em tempo integral no Estado, que passou a ter 219 escolas com esta modalidade a partir de 2024. Com isso o número de estudantes atendidos passa de 30 mil, com previsão de chegar à marca de 48,7 mil alunos matriculados.

O Estado passa oferecer a modalidade de ensino em tempo integral em mais 53 novas unidades escolares - 47 escolas urbanas e seis rurais. Desse montante, serão onze escolas localizadas em Campo Grande e 42 unidades no interior do Estado. A quantidade total de alunos também tem previsão de aumentar dos atuais 187.032 para 205.460 em 2024.

Ano letivo 2024



O ano letivo de 2024 começa no dia 21 de fevereiro e o término das aulas está marcado para 13 de dezembro de 2024. O recesso escolar acontecerá entre os dias 17 e 31 julho, conforme o calendário divulgado pela SED.

Já o início das atividades para professores e demais funcionários das escolas começa no dia 1° de fevereiro, nas 348 unidades escolares e centros da REE, dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. A formação continuada voltada para a preparação das equipes escolares acontece entre 08 a 20 de fevereiro de 2024. O término do ano escolar está previsto para o dia 20 de dezembro de 2023.

Ampliação

A fim de auxiliar nas demandas identificadas pelos municípios, principais responsáveis pelo atendimento do Ensino Fundamental, outro destaque para 2024 é a criação de mais de 16 mil vagas para alunos desta etapa da Educação Básica, em especial para turmas de 4º e 5º ano, em Tempo Integral. Essa e outras ofertas poderão ser consultadas no Portal da Matrícula Digital, no ato da pré-matrícula.

Em caso de dúvidas sobre as escolas e turmas disponíveis ou não conseguiu realizar a pré-matrícula pela internet, entre em contato com a equipe da Central de Matrículas pelo telefone 0800 647 0028. Os moradores de Campo Grande também têm a opção de comparecer à sede localizada na Rua Joaquim Murtinho, n. 2612, no Bairro Itanhangá Park, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

