Paratleta Cristiano vence novo desafio ao completar o 6º Eita Pega

Divulgação

O paratleta Cristiano é um exemplo de superação. Ele participou de mais uma edição da Eita Pega, que aconteceu em Anastácio, na Chácara do Barbosa. A corrida de obstáculos do dia 26, reuniu atletas de várias regiões do Estado e do Brasil.

“A última edição que lembro foi mais fácil. Estamos aqui para participar, é muito difícil, mas com pessoal apoiando, incentivando muito, como a gente não termina”,

O primeiro lugar na categoria masculina ficou para o bonitense Leonardo Morais da Silva, que conquistou o pódio mais alto pelo segundo ano consecutivo.

“Consegui ganhar de novo. Não foi fácil, tirei um pouco o pé da corrida, é uma prova de obstáculo, tem de ter estratégia, consegui passar o Vilmar [atleta conhecido na prova] no lago, onde tem um morro. Faltando poucos metros tem até dar o coração. Nessa prova teve mais obstáculos, foi emocionante”.

Em segunda posição, Vilmar Roberto Dias.

Representando Aquidauana, Suzana Batista Ferreira, disputou os obstáculos mesmo com dores. “Esse ano foi mais 'sugado'. Disputei em novembro a Corrida do Pantanal, em Campo Grande. Consegui competir, cai no treino e machuquei o joelho, mas vim”.

A tradicional competição é organizada por Clayton Medina, do Estúdio Movimente, que fica em Anastácio. A próxima edição promete mais desafios.