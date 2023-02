Pescador mostra jacaré após ataque de onça-parda

Wellington Ribeiro mostrou jacaré após ataque de onça-parda / Reprodução vídeo

O pescador Wellington Ribeiro mostrou como ficou o corpo de um jacaré após ser atacado por uma onça-parda. A publicação foi feita no seu canal no Youtube chamado Wellington Pesca.

No vídeo, Wellington diz que a região do Pantana, do Rio Aquidauana, tem muita onça-parda e mostra o corpo do jacaré ainda pequeno. Ele estava no município de Corguinho realizando a gravação com familiares.

Wellinton diz no vídeo que havia pego quatro peixes e que iria continuar a pescaria.

Após fisgar alguns peixes, ele para o barco ás margens do rio e encontra o corpo do jacaré destroçado e mostra como ficou após o ataque.