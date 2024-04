Pescadores encontram sucuris mortas em rios de MS (vídeos)

Duas sucuris foram encontradas mortas boiando em rios de Mato Grosso do Sul. Uma delas estava com uma corda presa ao corpo. Os casos foram flagrados por pescadores no sábado (20) e domingo (21).

Em Rio Brilhante, uma sucuri de aproximadamente três metros de comprimento foi encontrada morta no último sábado (20). O animal estava com uma corda enrolada no corpo.

O pescador Adriano Moreno afirmou à reportagem de O Pantaneiro que a cobra não aparenta ser nova. “Ela deveria ser adulta já e macho. Eu vi de longe, me aproximei e me surpreendi com a corda”.



O pescador disse que ou a mataram ou ela se enroscou em uma rede de pescaria. “Não foi a primeira vez que uma sucuri morta e outros amigos filmaram mais duas mortas no fim de semana”.

No domingo, outra cobra com mais de 5 metros de comprimento foi encontrada no rio Dourados, domingo (21). O pescador e guia de pesca Rony Dronov afirma que viu a sucuri de longe e ficou impressionado com o tamanho. "Ela deve ter morrido de causa natural, parecia que tinha algo na barriga.

Os vídeos foram encaminhados com exclusividade à reportagem de O Pantaneiro.

Veja os vídeos: