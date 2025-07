Projeto do Cejar incentiva estudante a atuar como professor de seus colegas

Projeto incentiva alunos do cejar a atuar como professores em reforço escolar aos colegas / (Foto: Ryan Santos)

O PIDEM é promovido pela FADEB (Fundação de Apoio e Desenvolvimento à Educação Básica), uma fundação governamental vinculada à SED (Secretaria de Estado de Educação). A atuação da FADEB se estende por diversas regiões do Estado, com foco em iniciativas que promovem o fortalecimento da educação básica.

Durante a realização da Pantanal Tech MS, um dos destaques apresentados foi o projeto PIDEM (Programa de Incentivo à Docência no Ensino Médio), que oferece a estudantes do ensino médio a oportunidade de vivenciarem a prática docente ainda durante o período escolar. Em Aquidauana, o projeto é desenvolvido na CEJAR (Escola Estadual Cel. José Alves Ribeiro) e tem mudado a realidade de alunos e professores envolvidos.

“O projeto PIDEM é um projeto de incentivo à docência no ensino médio e nesse projeto existem dois tipos de bolsistas que a FADEB fomenta: o professor mentor e o docente júnior. Nós temos aqui a nossa docente júnior Kamily representando, o professor mentor é aquele professor que vai guiar o grupo PIDEM de língua portuguesa ou de matemática, sendo um exemplo, um modelo de docente e a partir disso ele vai instruir esses docentes juniores na aplicação de tutorias para estudantes que têm dificuldade em língua portuguesa e matemática dentro das escolas públicas estaduais”, explicou Débora Martinez.

Kamily, uma das estudantes integrantes do projeto como docente, elogia a experiência resultante do PIDEM (Foto: Ryan Santos)

Resultados do projetos são elogiados

Kamily, aluna da CEJAR e participante do projeto, compartilhou sua experiência: “Comecei ano passado com o PIDEM, entrei no projeto de matemática, só que esse ano eu fui para o de português. É uma coisa muito boa porque a gente aprende com os alunos também, a gente ensina eles, é muito bom, é gratificante a gente aprender cada vez mais.”

Ela contou que precisou se dedicar mais aos estudos para poder ensinar: “Eu tinha muita dificuldade com algumas coisas, eu tive que estudar mais para conseguir dar aula e também tivemos que aprender a fazer relatórios, planejar as coisas. Porque a gente vê que a gente não dá tanto valor para os professores, a gente acha que é muito de boa para eles, mas a gente vê que é muito difícil, porque a gente está sentindo agora na pele como é ser um professor.”

Sobre os resultados do projeto, Kamily destacou: “É muito bom, a gente aprende cada vez mais, a gente tem uma rotina, a gente aplica atividades, a gente vê a evolução dos alunos. Ano passado a gente teve muitos alunos com nota baixa e, quando eles começaram a entrar no projeto, as notas deles evoluíram muito.”

Ela ainda lembrou de um caso específico que a marcou: “Eu auxiliei uma aluna ano passado no projeto de matemática, a nota dela foi excelente, ela não ficou de recuperação. Foi muito boa.”

O projeto PIDEM tem mostrado resultados positivos, com relatos de melhoria no rendimento escolar dos alunos atendidos e maior valorização da profissão docente por parte dos estudantes envolvidos. Iniciativas como essa reforçam o compromisso das instituições educacionais em formar cidadãos mais conscientes, preparados e engajados com a realidade escolar.

Veja o vídeo:

