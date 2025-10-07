Pioneiro de Anastácio completa 100 anos de vida

Um século de histórias, memórias e amor por Anastácio. / Foto: @viniciuseduardophoto

Nesta terça-feira, 7 de outubro, Anastácio comemora um marco histórico e afetivo: Marcos Aréco, um de seus fundadores, completa 100 anos de vida. Nascido em 1925 no antigo distrito de "Nunca Te Vi", em Bela Vista, ele é mais do que uma testemunha do tempo é parte da própria origem da cidade.

Marcos chegou à região ainda jovem, ao lado da esposa, quando o município ainda era apenas a margem esquerda do rio Aquidauana. Desde então, nunca mais partiu. São sete décadas de raízes profundas, trabalho honesto e dedicação à família.

Duas alianças, um só coração. @viniciuseduardophoto

Pai de oito filhos, avô de 13 netos, bisavô de 15 bisnetos e tataravô de 3 tataranetos, Marcos construiu, ao longo do tempo, uma família grande, unida e grata pelo seu exemplo. "Minha família é grande. Para criar foi difícil, mas criei tudo", resume ele, com simplicidade, a missão de uma vida inteira.

Trabalhou duro desde cedo. Atuou no Taboco, no frigorífico Caiová do Rio Negro, foi comerciante e, por fim, servidor da Sanesul, onde se aposentou. Em cada função, deixou sua marca.

Ao longo de um século, viveu os desafios da vida com firmeza, e os momentos felizes com gratidão. Ao Jornal O Pantaneiro, a família conta que foram 70 anos de casamento ao lado da falecida esposa. A história começou ainda em Bela Vista, na igreja, onde conheceu a mulher com quem construiu toda uma geração. Ela partiu aos 92 anos, mas deixou com ele a lembrança de uma vida compartilhada com amor e cumplicidade.

Para os filhos e netos, Marcos é mais que o patriarca. É o pilar. "É um privilégio ser neta dele. Me criou como filha, a vida inteira me deu suporte emocional. Ver ele chegando nessa idade com tanta saúde, garra e memória boa é gratificante", conta Regislaine Aréco, uma de suas netas.

A filha Catarina Aréco também resume a importância do pai na vida de todos: "Ele é um amor. A gente não tem palavras para falar. Mesmo que a gente passe dificuldades, estamos sempre juntos. Nossa família agradece a Deus pela vida dele".

Marcos Aréco chega aos 100 anos celebrando o maior presente: a vida. @viniciuseduardophoto

Confira o vídeo:

